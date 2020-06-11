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У Львові «Опель» збив 82-річну бабусю

Наталя Дуляба

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У середу, 10 червня, у Львові на вул. Івана Виговського сталась ДТП, у якій постраждала 82-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, орієнтовно о 16:30 год. автомобіль «Опель Астра» під керуванням 37-річного львів’янина збив 82-річну жінку.

Внаслідок наїзду пенсіонерка отримала різні травми, її забрала карета швидкої допомоги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.

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