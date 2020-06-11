У Львові облаштували спортмайданчик за 2,5 мільйона гривень

На вулиці Шевченка у Львові облаштували мініфутбольне поле з штучною травою, вуличними тренажерами та освітленням. Варітсть усіх робіт – 2,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

ЛКП «Спортресурс» завершує роботи з облаштування мультифункійного майданчика на вулиці Шевченка, 360. Тут облаштовано мініфутбольний майданчик з штучною травою, лавами для запасних гравців та освітленням. Також тут передбачено зону з величними тренажерами та місцями для відпочинку відвідувачів спортивного майданчика.

Ремонті роботи, які розпочались в кінці 2019 року, майже завершені, залишилося встановити освітлення та додаткову вловлюючу сітку.

«Цей майданчик – це ще один новий об’єкт спортивної інфраструктури нашого міста. З міського бюджету розвитку на нього витрачено 2,5 млн грн. Станом на зараз роботи тут виконані на 95%, залишилось тільки освітлення та спеціальна стримуюча сітка, яка буде захищати від сильних ударів м’ячем», – зазначив начальник управління спорту міста Антон Нікулін,

Нагадаємо, цьогоріч ЛКП «Спортресурс» облаштує по одному сучасному мультифункційному майданчику у кожному районі Львова. Зокрема вже тривають роботи по 6 об’єктах, а саме: вул. Довженка, 3, вул. Тракт-Глинянський, 147, вул. Величковського, 16−18, вул. Тролейбусна, 2 та завершуються роботи по облаштуванню міні-футбольного поля на вул. Медової Печери, 7−9 і вул. Шевченка, 360.

Фото: ЛМР