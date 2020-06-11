У Львові 25-річний волинянин отримав вирок за вбивство співкамерника

Жителя Волинської області засудили за побиття до смерті свого співкамерника у в’язниці на Городоцькій у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Інцидент стався в ніч з 2 на 3 листопада 2018 року у Львівській установі виконання покарань №19.

Публічне обвинувачення у суді підтримували прокурори Львівської місцевої прокуратури №1, які довели вину 25-річного ув’язненого із Волинської області, якого підозрювали у побитті до смерті 54-річного співкамерника.

Галицький районний суд постановив остаточне покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.