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У Львові 25-річний волинянин отримав вирок за вбивство співкамерника

Соломія Головіна

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Жителя Волинської області засудили за побиття до смерті свого співкамерника у в’язниці на Городоцькій у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Інцидент стався в ніч з 2 на 3 листопада 2018 року у Львівській установі виконання покарань №19.

Публічне обвинувачення у суді підтримували прокурори Львівської місцевої прокуратури №1, які довели вину 25-річного ув’язненого із Волинської області, якого підозрювали у побитті до смерті 54-річного співкамерника.

Галицький районний суд постановив остаточне покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

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