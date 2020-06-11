П’ятьох львів’ян підозрюють у торгівлі героїном

У Львові п’ятьом імовірним наркоділкам повідомили про підозру за торгівлю героїном. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Ідеться про п’ятьох львів’ян віком від 33 до 48 років, яких підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

За версією слідства, вказані особи торгували у місті особливо небезпечним наркотичним засобом – героїном.

Зловмисники зорганізувались між собою та упродовж жовтня 2019 року – квітня 2020 року розповсюджували товар за ціною 3200 грн за 1 грам.

На цей час їх діяльність припинена, а усім фігурантам повідомлено погоджену прокурорами підозру. У разі доведення вини чоловікам загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.