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На Самбірщині горіла церква

Наталя Дуляба

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У четвер вранці, 11 червня, у селі Острів Самбірського району загорілась церква. Вогонь майже годину гасили 16 рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Про пожежу у цегляному 11-метровому храмі надзвичайники дізналися о 06:54 год. Займання виникло у приміщенні паламарні.

Прибувши на місце, будівля була сильно задимленою, тож рятувальникам довелось працювати у спеціальних засобах захисту органів дихання та зору.

Ліквідувати пожежу вдалося о 07:41 год. Вогонь знищив частину церковного приладдя, одну ікону, пошкодив двері і вікна. Надзвичайники запобігли поширенню полум’я по всій церкві, а також вберегли дзвіницю.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Наразі причини виникнення займання встановлюються.

Фото: ДСНС

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