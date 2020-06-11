На Новому Львові автівка збила чоловіка на пішохідному переході

Сьогодні вранці, 11 червня, на просп. Червоної Калини автомобіль збив 50-річного пішохода, який перебігав дорогу. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Аварія сталась орієнтовно о 08:15 год. ранку на пішохідному переході на просп. Червоної Калини неподалік колишнього «Полярону». 34-річний водій автомобіля «Сітроен» збив пішохода.

Постраждалим виявився 50-річний місцевий мешканець. Він отримав травми, його забрала карета швидкої допомоги.

Момент ДТП зафіксувала камера відеоспостереження. На відео видно, що коли чоловік підходив до пішохідного переходу, для водіїв засвітився зелений колір світлофора, тож автомобілі зрушили з місця.

Натомість львів’янин не дочекався і різко вирішив перебігти по зебрі на червоний колір. У цей момент його і збив «Сітроен», який рухався на великій швидкості.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Відео: Центр безпеки міста