На Науковій 17-річний скутерист зіткнувся з автобусом

У середу, 10 червня, у Львові на вул. Науковій в аварії постраждав неповнолітній скутерист. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як з’ясували правоохоронці, орієнтовно о 15:00 год. зіткнулись автобус БАЗ, за кермом якого перебував 62-річний львів’янин, та скутер Honda під керуванням 17-річного місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП неповнолітній скутерист отримав травми, його доправили в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі всі обставини аварії встановлюються.