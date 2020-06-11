На Київщині в ДТП загинув полковник

Полковник Командування Повітряних сил ЗСУ Микола Романов та його дружина загинули у ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

«Учора 10 червня 2020 року у смертельному ДТП загинули полковник Микола Романов та його дружина Тетяна Романова… Проходив службу в Командуванні Повітряних Сил Збройних Сил України. Усе своє життя присвятив службі у Збройних Силах, але, на жаль, воно трагічно обірвалося на 55-му році», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, ДТП сталася під Борисполем. Водій автомобіля Chery Amulet не впорався із керуванням і на повному ходу в’їхав у вантажівку, яка була припаркована на узбіччі.