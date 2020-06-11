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Львівського митника підозрюють у махінаціях на 160 тисяч гривень

Ольга Денисяка

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На Львівщині викрили митника, який вносив недостовірні відомості щодо фіктивного перетину кордону автомобілем. Як наслідок, бюджет недоотримав понад 168 тисяч гривень. Тепер йому загрожує до трьох років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

За версією слідства, інспектор Львівської митниці ДФС вніс недостовірну інформацію у  систему «Інспектор-2006» щодо перетину кордону автомобілем Volkswagen Golf. Насправді ж автомобіль був в Україні та використовувався без сплати митних платежів.

Як наслідок, бюджет недоотримав понад 168 тисяч гривень.

Наразі службовцю повідомили про підозру за ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.1 ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК України.

За такі дії фігуранту загрожує до 3 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, а також штраф.

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