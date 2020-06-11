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Через вирубку дерев на Старосамбірщині відкрили три кримінальні справи

Ольга Денисяка

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У Старосамбірському районі правоохоронці виявили 70 немаркованих колод деревини цінних порід. Через це відкрили три кримінальні провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Так, 9 червня неподалік села Топільниця на території пилорами поліцейські вявили 19 нечіпованих колод дерев хвойних порід.

У той самий день у селі Бусовисько неподалік лісопилки правоохоронці виявили 22 колоди дуба та 4 колоди сосни без відповідних документів.

Наступного дня, 10 червня, неподалік лісопилки у селі Волошино поліцейські вяивили 27 нечіпованих колод сосни та ялиці.

Слідчі відкрили три кримінальні провадження за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання чи збут лісу. Санкція статті передбачає покарання: штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на  термін до шести місяців, або обмеження волі на  термін до трьох років, або позбавленням волі на той самий  термін.

Виявлену лісопродукцію поліцейські вилучили та передали на зберігання. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють походження деревини та осіб, причетних до вчинення злочинів.

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