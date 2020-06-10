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У Золочеві під час пожежі у квартирі загинула 93-річна бабуся

Вероніка Рой

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У вівторок, 9 червня, у місті Золочів в житловому будинку на вулиці Богдана Хмельницького виникла пожежа у квартирі, у результаті якої загинула 93-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Інформація про пожежу у квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Богдана Хмельницького, 7 у Золочеві до рятувальників надійшла о 12 год.

Під час проведення розвідки пожежі в квартирі було виявлено тіло 93-річної власниці.

Рятувальникам вдалося не допустити розповсюдження вогню. Пожежу локалізували о 12:18 та ліквідували о 12:28. Вогнем знищено речі домашнього вжитку. До ліквідації пожежі залучили 3 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Фото: ДСНС

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