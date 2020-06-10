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Львів'янка з COVID-19, яка була 33 дні на апараті ШВЛ, почала самостійно дихати

Вероніка Рой

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У Львові 51-річна жінку з коронавірусною інфекцією, котра 33 дні була підключена до апарату штучної вентеляції легень, почала самостійно дихати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник директора Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник.

 

Жінка перебувала на лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні.

«З хороших новин – лікарям відділення реанімації вдалось від’єднати 51-річну пацієнтку від апарату ШВЛ, на якому вона перебувала 33 доби. На даний час вона дихає самостійно», – написав Ігор Берник.

Завідувач відділення інтенсивної терапії і реанімації Віктор Токарєв повідомив Zaxid.net, що це перший випадок в лікарні такого тривалого перебування пацієнтки на ШВЛ. Деякі хворі також довго були на штучній вентиляції легень, але 51-річна львів’янка – найдовше.

«Спершу жінку госпіталізували до лікарні, де розпочали лікування, але через п’ять днів її стан не поліпшився і її перевели в реанімацію. Стабілізувати її стан не вдавалося і через день її перевели на ШВЛ. Впродовж двох тижнів стан пацієнтки був критичний, а тоді вона почала поволі виходити з того стану», – каже Віктор Токарєв.

Він додав, що зараз жінка є при свідомості, вона самостійно дихає, проте ще залишається у відділенні інтенсивної терапії.

Зазначимо, наразі у Львівській інфекційній лікарні перебуває 181 людина. Зних 128 осіб з підтвердженим діагнозом та 53 – з підозрою на Covid-19. У відділенні інтенсивної терапії перебуває  7 хворих. До апарату штучної вентеляції легень підключена одна пацієнтка віком 66 років.

Як писав Львівський портал, станом на ранок середи, 10 червня, коронавірусну інфекцію підтвердили у 2289 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 78 нових хворих.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Берника

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