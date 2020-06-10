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П’ятьом наркоторговцям зі Львова «світить» до 12 років тюрми

Наталя Дуляба

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У Львові судитимуть п’ятьох чоловіків, яких обвинувачують у торгівлі героїном. За таку діяльність вони можуть поплатитись 12 роками тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Слідство встановило, що п’ятеро львів’ян віком від 33 до 48 років торгували у місті особливо небезпечним наркотичним засобом – героїном.

Зловмисники зорганізувались між собою та продавали товар упродовж жовтня 2019 року – квітня 2020 року. Вартість 1 г героїну становила 3200 грн.

«Бізнесменів» викрили правоохоронці і затримали. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Тепер чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування.

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