ОСТАННІ НОВИНИ

Низка вулиць у Шевченківському районі 11 червня буде без води: перелік

Вероніка Рой

|

У четвер, 11 червня, через проведення ремонтних робіт 15 вулиць у Шевченківському районі Львова будуть без водопостачання. Про це інформує пресслужба «Львівводоканалу».

 

Відключення водопостачання відбудеться через планові роботи із заміни аварійної ділянки водопроводу в районі вул. Липинського-Лінкольна. Відтак з 9 до 21 год. без води залишаться мешканці таких вулиць у Шевченківського району:

  • Господарська – Всі будинки
  • Замарстинівська – № 144, 150
  • Інструментальна – Всі будинки
  • Кревецького – Всі будинки
  • Лінкольна – Всі будинки
  • Паньківського – Всі будинки
  • Плющева – Всі будинки
  • Польна – Всі будинки
  • Селянська – Всі будинки
  • Тичини – Всі будинки
  • Торфяна – Всі будинки
  • Уманська – Всі будинки
  • Хвильового – Всі будинки
  • Хмільова – Всі будинки
  • Шполянська – Всі будинки

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мільйонери Ратуші
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонери Ратуші

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2019 рік. А це означає, що всі держслужбовці прод...

Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції
Анастасія ПИЖ
Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції

Минулого вікенду отримали свої нагороди переможці безпрецедентної акції, яку провела  компанія «АТБ-Маркет», яка є найбі...

Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину

Неосвітлені безлюдні коридори і осиротіла сцена. Ось уже понад два місяці у Львівській опері не проводяться жодні постан...

У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро
Вероніка РОЙ
У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро

1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України М...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...