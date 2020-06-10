Низка вулиць у Шевченківському районі 11 червня буде без води: перелік

У четвер, 11 червня, через проведення ремонтних робіт 15 вулиць у Шевченківському районі Львова будуть без водопостачання. Про це інформує пресслужба «Львівводоканалу».
Відключення водопостачання відбудеться через планові роботи із заміни аварійної ділянки водопроводу в районі вул. Липинського-Лінкольна. Відтак з 9 до 21 год. без води залишаться мешканці таких вулиць у Шевченківського району:
- Господарська – Всі будинки
- Замарстинівська – № 144, 150
- Інструментальна – Всі будинки
- Кревецького – Всі будинки
- Лінкольна – Всі будинки
- Паньківського – Всі будинки
- Плющева – Всі будинки
- Польна – Всі будинки
- Селянська – Всі будинки
- Тичини – Всі будинки
- Торфяна – Всі будинки
- Уманська – Всі будинки
- Хвильового – Всі будинки
- Хмільова – Всі будинки
- Шполянська – Всі будинки
Вероніка Рой