Низка вулиць у Шевченківському районі 11 червня буде без води: перелік

У четвер, 11 червня, через проведення ремонтних робіт 15 вулиць у Шевченківському районі Львова будуть без водопостачання. Про це інформує пресслужба «Львівводоканалу».

Відключення водопостачання відбудеться через планові роботи із заміни аварійної ділянки водопроводу в районі вул. Липинського-Лінкольна. Відтак з 9 до 21 год. без води залишаться мешканці таких вулиць у Шевченківського району: