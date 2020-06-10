ОСТАННІ НОВИНИ

На вулиці Героїв УПА знесуть паркан, що перешкоджає проїзду авто

Ольга Денисяка

|

Мешканці новозбудованого житлового комплексу на вул. Героїв УПА, скаржились на встановлений підприємцем паркан, що перешкоджає заїзду автівок. Відтак Франківська райадміністрація  вирішила демонтувати огорожу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Наразі паркан частково перекриває дорогу до будинків зі сторони вулиці Антоновича, перешкоджаючи руху автомобілів.

За інформацією Франківської РА, відповідно до детального плану території цей проїзд є комунальною земельною ділянкою, відноситься до земель загального користування. Тому раніше на міжвідомчій комісії вже було прийняте рішення про демонтаж паркану.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мільйонери Ратуші
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонери Ратуші

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2019 рік. А це означає, що всі держслужбовці прод...

Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції
Анастасія ПИЖ
Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції

Минулого вікенду отримали свої нагороди переможці безпрецедентної акції, яку провела  компанія «АТБ-Маркет», яка є найбі...

Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину

Неосвітлені безлюдні коридори і осиротіла сцена. Ось уже понад два місяці у Львівській опері не проводяться жодні постан...

У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро
Вероніка РОЙ
У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро

1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України М...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...