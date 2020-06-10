На вулиці Героїв УПА знесуть паркан, що перешкоджає проїзду авто

Мешканці новозбудованого житлового комплексу на вул. Героїв УПА, скаржились на встановлений підприємцем паркан, що перешкоджає заїзду автівок. Відтак Франківська райадміністрація вирішила демонтувати огорожу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Наразі паркан частково перекриває дорогу до будинків зі сторони вулиці Антоновича, перешкоджаючи руху автомобілів.

За інформацією Франківської РА, відповідно до детального плану території цей проїзд є комунальною земельною ділянкою, відноситься до земель загального користування. Тому раніше на міжвідомчій комісії вже було прийняте рішення про демонтаж паркану.

Фото: ЛМР