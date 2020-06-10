На Стрийщині місцевий мешканець зі зброєю грабував магазини

9 червня у Стрию затримали 63-річного чоловіка, який зі зброєю намагався пограбувати два магазини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 9 червня, близько 14:40 год. у Стрийський відділ поліції надійшло повідомлення від працівниці одного з магазинів, розташованого у селі Дуліби. Жінка розповіла, що близько п’ятнадцяти хвилин тому у торгівельний заклад зайшов невідомий чоловік, який погрожував їй предметом, схожим на пістолет та вимагав гроші з каси.

Оскільки виручки у магазині не було, зловмисник втік з місця події, прихопивши з собою пляшку алкогольного напою.

«За кілька хвилин після повідомлення в чергову частину Управління поліції охорони у Стрийському районі надійшов сигнал «Тривога» з магазину, розташованого на околиці Стрия. За вказаною адресою негайно виїхали група реагування поліції охорони», – розповідають у поліції.

На місці події правоохоронці затримали 63-річного мешканця одного з сіл району, котрий, погрожуючи зброєю, вимагав гроші у продавчині. Також у нього вилучили предмет, схожий на пістолет, який скерували на експертне дослідження.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере для нього запобіжний захід. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за розбій.Санкція статті передбачає покарання: позбавлення волі на термін від семи до десяти років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Фото: поліція