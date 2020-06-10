На Сокальщині бабуся поранила ножем свого онука

У Сокальському районі 58-річна жінка поранила ножем свого онука, розбороняючи хлопця та свого співмешканця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився ще 8 червня. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Сокальського району поранений 19-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілому завдала його 58-річна бабця, з якою вони проживали в одному будинку. Жінка намагалась розборонити онука та свого співмешканця, між якими виник конфлікт. У подальшому медики діагностували у хлопця «проникаюче ножове поранення».

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.