На проспекті Червоної Калини за 7 млн облаштують громадський простір. Візуалізація

Наприкінці червня на проспекті Червоної Калини у Львові планують розпочати роботи з облаштування нового громадського простору. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Новий громадський простір облаштовуватимуть на просп. Червоної Калини, 68: від вул. Скрипника до будівлі Сихівської райадміністрації. Загальна вартість робіт становить близько 7 млн грн.

Зокрема, на ділянці планують провести заміну пішохідного мощення плитки, облаштування велодоріжки, опор освітлення, озеленення, встановлення лавок, урн та велостійок.

«Зараз проводиться процедура закупівлі на технічний нагляд. Одразу після того, як буде визначена організація, що буде проводити технагляд, можна буде починати роботи. Як і планували, вони розпочнуться орієнтовно у другій половині червня», – зазначив начальник відділу комунального господарства Сихівської РА Віктор Західний.

Фото: ЛМР