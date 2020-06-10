На Львівщині прикрили канал фальсифікованого алкоголю

Правоохоронці виявили на Львівщині точки виробництва і зберігання фальсифікованого алкоголю, яке згодом продавали під виглядом відомих виробників не лише у магазинах, а навіть у гаражі. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні ДПС Львівщини.

На Львівщині горе-бізнесмени налагодили цілу мережу фальсифікату. Алкоголь підпільно виготовляли й реалізовували під виглядом відомих виробників у торгових мережах. Ще одну точку продажу організували навіть у гаражі.

Із 5 по 9 червня податківці разом із правоохоронцями проводили низку обшуків у Львові, Жовкві та на Пустомитівщині. Тут у приміщеннях виготовляли, зберігали і реалізовували фільсифіковані лікеро-горілчані вироби.

Загалом під час обшуків виявлено і вилучено близько 3,7 тонни фальсифікованого алкоголю.

«У двох приватних помешканнях виявлено нелегальне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв та необхідне для цього приладдя: каністри, бочки, шланги, насоси, лійки, спиртометри, фільтри дистилятори, ваги, тару і необлікований спирт», – йдеться у повідомленні.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за статтями 204 та 199 КК України.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють шляхи постачання сировини та коло осіб, причетних до правопорушення.

Фото: ДПС Львівщини