Львів’ян закликають допомогти жінкам, чоловіки яких боряться із залежностями

У Львові розпочала діяльність благодійна організація «Благодійний фонд «Назарет Львів». Фонд завдяки благодійникам опікуватиметься над жінками з дітьми, котрі опинилися в скрутних життєвих обставинах через те, що їх чоловіки зловживають алкоголем чи наркотичними речовинами, або мають проблеми з азартними іграми. Про це Львівському порталу повідомили у БО «Благодійний фонд «Назарет Львів».



«Назарет» – це реабілітаційний центр, що розташований поблизу Дрогобича. Тут допомагають позбутися алко- і наркозалежності, а також ігроманії. У організації пишаються, що реабілітаційний центр є відкритого типу. Тобто нікого не утримують силою, усі залежні проходять реабілітацію з власної волі. Окрім допомоги залежним людям, у «Назареті» працюють і з їх близькими. Родичі залежних зазвичай є співузалежненими та потребують психологічної підтримки.

«Ми зіштовхнулися із проблемою, що родичі залежних нерідко опиняються у вкрай складних життєвих обставинах та матеріальних умовах. Наприклад, до нас приїжджає чоловік, а вдома залишається його сім’я – дружина та маленькі діти. За що їм жити? Якщо малеча ще не ходять до садочка, то жінка просто не має можливості працювати. Про накопичення нема мови. Добре, якщо залежний не встиг все з хати винести. Таким жінкам дуже складно і ми вирішили, що вони потребують особливої підтримки. Для допомоги таким жінкам створили благодійну організацію «Благодійний фонд «Назарет Львів» – розповів директор РЦ «Назарет» Віктор Романчук.

Усі жінки-підопічні БО «Благодійного фонду «Назарет Львів» проходять курс занять із психотерапевтом для співзалежних. Окрім того, у благодійній організації сприяють жінками у пошуку можливості заробляти власні кошти.

Водночас фонд проводить збір продуктових наборів, для того, аби передати їх сімям, чиї годувальники перебувають на реабілітації.

«Допоки чоловіки проходять реабілітацію, ми підтримуємо їх дружин та дітей. В першу чергу вони потребують харчові продукти. Ми оголошуємо благодійні збори та люди відгукуються. Приносять гречку, молоко, макарони, фрукти, сосиски, чай, олію тощо. Ми формуємо продуктові набори та розвозимо. Особливі моменти для нас – це дивитися, як дітлахи розбирають пакунки з продуктами, шукаючи щось смачненьке для себе. Ми завжди намагаємося дітям привезти щось солоденьке», — розповіла директор благодійної організації «Благодійний фонд «Назарет Львів» Марина Потурай

Продукти можна принести на вулицю Чупринки, 70, у храм Климентія Папи, але для цього необхідно попередньо зателефонувати за номером 067-743-37-27

Номер картки для пожертв: 5168 7422 3331 3109 (ПриватБанк). Отримувач – Марина Потурай.

Сторінка благодійної організації «Благодійний фонд «Назарет Львів» у фейсбуці: Nazaret.Lviv. Телефон для контактів: 098 066 31 52 (Дацюк Володимир).