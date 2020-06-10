До кінця серпня планують облаштувати нову дорогу на Миколайчука

Нову дорогу на вулиці Миколайчука у Львові планують завершити до кінця серпня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, з липня 2019 року тривають роботи з реконструкції вул. Миколайчука. Зокрема, від вул. Пилипа Орлика до в’їзду на Голосківський цвинтар.

В рамках ремонтних робіт на вул. Миколайчука буде проведено реконструкцію усіх інженерних мереж, облаштовано нове дорожнє покриття, тротуари, якісне освітлення. Загальна вартість робіт становить 93 млн 240 тис. грн. Роботи виконує підрядна організація ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 1».

Завдяки облаштуванню дороги на вул. Миколайчука, як зазначає заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, вдасться забезпечити якісну транспортну інфраструктуру до Голосківського кладовища.

«Що дає ця дорога? Найперше – цієї дороги взагалі не було, тут була ґрунтова дорога, і коли падав дощ, то люди йшли по болоті. Друге – облаштування цієї дороги дає можливість розбудови цього мікрорайону. Адже, якщо є дорога, то розбудовується і інфраструктура довкола. Також будівництво цієї дороги дозволить з’єднати вул. Миколайчука з смт Брюховичі. А це неабиякий плюс для автомобілістів, коли буде альтернативний проїзд», – зазначила посадовиця.

Ірина Маруняк повідомила, що на новій дорозі на вул. Миколайчука буде дві зупинки. Крім цього, планують, що що сюди курсуватиме тролейбус з автономним ходом, а також будуть облаштовані велодоріжки.

«Зараз роботи на вул. Миколайчука підрядник проводить у двох напрямках. Перший – облаштування дороги до початку Голосківського цвинтаря, де буде розворотне кільце. Другий напрямок – це облаштування проходу на цвинтар. Тобто, люди зможуть заходити на цвинтар з двох сторін, як їм зручніше», – додала вона. .

Завершення робіт заплановане на кінець серпня цього року.

Фото: ЛМР