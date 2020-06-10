Бібрської ОТГ отримала медичне приладдя від благодійників

Бібрська ОТГ отримала медичне приладдя для первинної й вторинної медицини від благодійників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Народного Руху України.

За словами волонтера, голова ЛКО Народного Руху України Сергія Дзядика, Бібрська ОТГ отримала медичне приладдя для первинної й вторинної медицини: кушетки, ліжка, матраци та тумби чекають на своє призначення. Загалом благодійники передали медзакладам близько 200 одиниць гуманітарної допомоги.

«Так у нас в країні вже заведено, що волонтери та небайдужі люди завжди приходять на допомогу тим, у кого важка ситуація. Адже ми це робимо для себе, своїх людей. Якщо кожен бодай хоча б маленьку частинку віддасть на благодійність, не важливо чого, ситуація у нашій країні буде точно набагато краща, ніж зараз маємо», – говорить Сергій Дзядик.

Окрім медичного обладнання волонтери також передадуть столи із стільцями для шкіл та закладів культури.

Головний лікар центральної амбулаторії, Олександр Горинь, подякувала благодійникам за надану допомогу: «Величезна вдячність «волонтерам-рухівцям», які від першого дня нам допомагають. Зокрема Сергію Дзяику, який під час пандемії надавав амбулаторії необхідні засоби захисту для медичного персоналу. Також подяка Народній Самообороні Львівщини, яка не стоїть осторонь наших проблем і всіляко підтримує. Мені приємно, що ми можимо тепер приймати більше пацієнтів, а лікарі працюватимуть в достойних умовах».