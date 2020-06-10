ОСТАННІ НОВИНИ

Бібрської ОТГ отримала медичне приладдя від благодійників

Андрій Котенський

|

Бібрська ОТГ отримала медичне приладдя для первинної й вторинної медицини від благодійників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Народного Руху України.

 

За словами волонтера, голова ЛКО Народного Руху України Сергія Дзядика, Бібрська ОТГ отримала медичне приладдя для первинної й вторинної медицини: кушетки, ліжка, матраци та тумби чекають на своє призначення. Загалом благодійники передали медзакладам близько 200 одиниць гуманітарної допомоги.

«Так у нас в країні вже заведено, що волонтери та небайдужі люди завжди приходять на допомогу тим, у кого важка ситуація. Адже ми це робимо для себе, своїх людей. Якщо кожен бодай хоча б маленьку частинку віддасть на благодійність, не важливо чого, ситуація у нашій країні буде точно набагато краща, ніж зараз маємо», – говорить Сергій Дзядик.

Окрім медичного обладнання волонтери також передадуть столи із стільцями для шкіл та закладів культури.

Головний лікар центральної амбулаторії, Олександр Горинь, подякувала благодійникам за надану допомогу: «Величезна вдячність «волонтерам-рухівцям», які від першого дня нам допомагають. Зокрема Сергію Дзяику, який під час пандемії надавав амбулаторії необхідні засоби захисту для медичного персоналу. Також подяка Народній Самообороні Львівщини, яка не стоїть осторонь наших проблем і всіляко підтримує. Мені приємно, що ми можимо тепер приймати більше пацієнтів, а лікарі працюватимуть в достойних умовах».

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мільйонери Ратуші
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонери Ратуші

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2019 рік. А це означає, що всі держслужбовці прод...

Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції
Анастасія ПИЖ
Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції

Минулого вікенду отримали свої нагороди переможці безпрецедентної акції, яку провела  компанія «АТБ-Маркет», яка є найбі...

Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину

Неосвітлені безлюдні коридори і осиротіла сцена. Ось уже понад два місяці у Львівській опері не проводяться жодні постан...

У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро
Вероніка РОЙ
У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро

1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України М...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...