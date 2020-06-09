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Затриманий з наркотиками мешканець Жовківщини намагався відкупитись від поліції

Ольга Денисяка

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7 червня у селищі Куликів Жовківського району в 24-чоловіка знайшли наркотики. Щоб уникнути відповідальності він пропонував поліції 1500 гривень хабара. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

7 червня, близько опівночі, під час патрулювання у селищі Куликів екіпаж патрульної поліції знайшов у чоловіка згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на «канабіс».

«Намагаючись уникнути відповідальності, раніше судимий за наркозлочини 24-річний місцевий мешканець запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 1500 гривень», – розповідають правоохоронці.

Громадянина неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, передбачену за це правопорушення, проте чоловік наполягав на своєму. Відтак гроші вилучили, а речовину передали на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання: штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на термін від двох до чотирьох років. Досудове розслідування триває.

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