Затриманий з наркотиками мешканець Жовківщини намагався відкупитись від поліції

7 червня у селищі Куликів Жовківського району в 24-чоловіка знайшли наркотики. Щоб уникнути відповідальності він пропонував поліції 1500 гривень хабара. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

7 червня, близько опівночі, під час патрулювання у селищі Куликів екіпаж патрульної поліції знайшов у чоловіка згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на «канабіс».

«Намагаючись уникнути відповідальності, раніше судимий за наркозлочини 24-річний місцевий мешканець запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 1500 гривень», – розповідають правоохоронці.

Громадянина неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, передбачену за це правопорушення, проте чоловік наполягав на своєму. Відтак гроші вилучили, а речовину передали на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання: штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на термін від двох до чотирьох років. Досудове розслідування триває.