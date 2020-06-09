В Авдіївці підірвався автомобіль ЗСУ: травмовані 10 військових

У вівторок, 9 червня, в Авдіївці, що на Донеччині, через підрив автомобіля ЗСУ 10 військовослужбовців Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил отримали бойові травми. Про це інформує штаб Офіс генерального прокурора.

Так, близько 9:30 під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури «Авдіївський коксохімічний завод» останній у колоні автомобіль «Спартан» підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. В результаті цього 10 військових Нацгвардії отримали травми. Постраждалим військовослужбовцям надано медичну допомогу.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) КК України. Досудове розслідування триває.

Фото: Офіс генпрокурора