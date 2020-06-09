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У Мурованому 43-річний чоловік через ревнощі підрізав односельчанина

Вероніка Рой

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У селі Муроване, що у Пустомитівському районі Львівщини, 43-річний чоловік наніс ножове поранення у живіт своєму односельчанину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інцидент трапився ще 5 червня у селі Муроване на Пустомитівщині. Правоохоронці встановили, що близько 21:45 год. в одному з будинків між 45-річним господарем та його 43-річним знайомим-односельчанином виник конфлікт на ґрунті ревнощів. В результаті сварки гість завдав власнику помешкання удару ножем у живіт. У постраждалого медики діагностували «проникаючу різану рану черевної стінки».

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.

Зловмисник затриманий, слідчі клопотатимуть перед судом про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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