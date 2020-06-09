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У Червонограді впіймали квартирного злодія

Соломія Головіна

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У Червонограді затримали зловмисника, причетного до квартирної крадіжки. Зловмисника, який проник у житло, помітив господар помешкання, що саме в цей час був на вулиці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як встановили правоохоронці, у квартиру в одному з будинків на проспекті Шевченка у Червонограді, підібравши ключ до замка вхідних дверей, проник зловмисник. Це помітив господар помешкання, який саме перебував на вулиці та повідомив про подію на оперативну лінію 102.

Поліцейські встановили особу зловмисника – 29-річного місцевого мешканця, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та затримали його.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.15 ч.3 ст.185 (замах на крадіжку) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

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