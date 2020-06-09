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Окупанти на Донбасі поранили українського військового

Наталя Дуляба

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Протягом минулої доби, 8 червня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстрілював українські позиції біля Новотроїцького, Мар’їнки, Водяного та Богданівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські найманці відкривали вогонь по опорних пунктах Об’єднаних сил поблизу Оріхового, Новолуганського, Новоолександрівки, Хутора Вільного і Травневого.

Окупанти обстрілювали українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один захисник України отримав поранення.

«Наші військовослужбовці вчасно і жорстко давали окупаційним підрозділам гідну відсіч. Усі спроби загарбників дестабілізувати ситуацію й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників», – кажуть у штабі ООС.

За даними розвідки, 8 червня українські оборонці знищили трьох окупантів. Від початку доби 9 червня бойовики встигли обстріляти наших воїнів поруч із Оріховим, Новолуганським, Шумами і Мар’їнкою. Втрат серед українських захисників немає

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