На Мостищині рятувальники вивільнили лелеку, яка зачепилася на дереві

У Мостиському районі надзвичайники вивільнили лелеку, яка зачепилася на дереві. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Подія сталася 8 червня в с. Малнів Мостиського району. Так, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що лелека зачепилася на дереві на висоті 10 м та не може самостійно звільнитися.

До місця події виїхали рятувальники 26-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Мостиська.

Як з’ясувалось на місці події, внаслідок сильних поривів вітру відбулось падіння гілок дерева, якими травмувало лелеку.

Рятувальники за допомогою драбини дістались до птаха, вивільнили, зняли його з дерева та передали заявникам.

Фото: ДСНС Львівщини