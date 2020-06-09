На Мостищині рятувальники вивільнили лелеку, яка зачепилася на дереві

У Мостиському районі надзвичайники вивільнили лелеку, яка зачепилася на дереві. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.
Подія сталася 8 червня в с. Малнів Мостиського району. Так, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що лелека зачепилася на дереві на висоті 10 м та не може самостійно звільнитися.
До місця події виїхали рятувальники 26-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Мостиська.
Як з’ясувалось на місці події, внаслідок сильних поривів вітру відбулось падіння гілок дерева, якими травмувало лелеку.
Рятувальники за допомогою драбини дістались до птаха, вивільнили, зняли його з дерева та передали заявникам.
Фото: ДСНС Львівщини
Соломія Головіна