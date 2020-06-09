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2,5 тис. доларів за неправдиві діагнози: львів’янин хотів підкупити військового медика

Вероніка Рой

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У вівторок, 9 червня, у Львові затримали 41-річного чоловіка, який пропонував голові військово-лікарської комісії хабар у розмірі 2,5 тисячі доларів США за те, аби він «встановив» діагнози із важкими захворюваннями. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Про цю ситуацію правоохоронців повідомив сам голова військово-лікарської комісії Територіального медичного об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області . Він заявив, що йому запропонували 2,5 тисячі доларів США неправомірної вигоди за те, щоб він вирішив питання із лікарською комісією та встановив діагнози із важким захворюванням для 5 осіб.

У Нацполції Львівщини уточнили, що чоловік пропонував хабар за оформлення медичних документів про наявність важких хвороб у трьох службовців Національної гвардії України. На підставі цих документів військовослужбовці повинні були отримати висновки про непридатність для подальшої служби.

Сьогодні 41-річного львів’янина затримали «на гарячому», коли він надав медику 1,7 тисяч доларів США в лікувальному закладі.

Наразі тривають першочергові слідчі і процесуальні дії. Прокурори готують підозру та клопотання до суду для обрання запобіжного заходу.

Затриманому загрожує позбавленням волі на термін від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція, прокуратура

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