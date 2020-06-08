У центрі Львова патрульні затримали групу молодиків, які побили перехожого через зауваження

У неділю ввечері, 7 червня, у центрі Львова патрульні затримали групу чоловіків, котрі побили чоловіка через зауваження на нецензурну лайку та забруднення ними вулиці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Близько 21 год. отримали виклик на вулицю Січових Стрільців у Львові. Там, зі слів заявника, йому нанесли тілесні ушкодження.

«39-річний чоловік розповів, що проходив повз компанію групи молодих хлопців і зробив їм зауваження через нецензурну лайку та забруднення ними вулиці. Натомість вони відреагували агресивно. Шестеро осіб, з його слів, почали шарпати його за одяг, бити і спробували затягнути у свій автомобіль. Львів’янин вирвався і втік та одразу викликав патрульних», – мовиться у повідомиленні патрульних.

Інспектори почали шукати на прилеглих вулицях цих чоловіків. Та у проїзді Крива Липа патрульні виявили цю компанію. Вони і надалі поводилися агресивно та всі перебували з ознаками алкогольного сп’яніння.

Групу осіб у супроводили у Галицький відділ поліції, а потерпілий написав заяву.

Фото: патрульні