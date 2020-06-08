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У ДТП біля Львова загинув мотоцикліст

Наталя Дуляба

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У неділю, 7 червня, біля Львова сталась аварія, у якій загинув 27-річний мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

ДТП виникла орієнтовно о 14:00 год. поблизу села Сокільники Пустомитівського району.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Toyota Yaris, 33-річний львів’янин, рухався у напрямку Пустомитів і, здійснюючи маневр повороту праворуч, врізався у мотоцикл Suzuki GSF600S.

Мотоцикліст, 27-річний мешканець Городоцького району, від отриманих травм загинув на місці.

За цим фактом Нацполіція Львівщини вже відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.

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