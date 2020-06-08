Під час пожежі ледь не загинула 80-річна львів’янка

В неділю ввечері, 7 червня, у квартирі на вул. Граничній, що в Шевченківському районі Львова, спалахнула пожежа. Під час неї ледь не загинула 80-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Орієнтовно о 23:02 год. у будинку на вул. Граничній загорілась квартира на другому поверсі.

На момент виникнення пожежі у помешканні перебувала 80-річна власниця. Відчувши дим, мешканці будинки вивели жінку на вулицю ще до прибуття надзвичайників.

Пожежу гасили 11 рятувальників. Ліквідувати вогонь вдалося о 23:18 год. Полум’я знищило частину речей домашнього вжитку.

Наразі причини виникнення займання встановлюються.