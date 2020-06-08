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Пандемія COVID-19 спричинила зростання кількості випадків важкої депресії, – дослідження

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Пандемія COVID-19 має особливо негативний вплив на психічний стан людей у ​​віці від 18 до 25 років. Учені б’ють на сполох, оскільки нестача психотерапевтів відчувалася і до пандемії. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

 

Зазначається, що дослідження проводилось під час онлайн-опитування, проведеного інститутом приватної вищої школи Геттінгена, спільно з університетом Регенсбурга, норвезьким університетом прикладних наук і Карлтонським університетом в Оттаві.

«Обмеження, введені на тлі коронавірусу SARS-CoV-2, призвели до помітного зростання кількості випадків важкої депресії серед населення. Особливо сильно постраждала вікова група від 18 до 25 років», – повідомив професор клінічної психології в приватної вищій школі Геттінгена Юсеф Шиба.

Для опитування дослідники використовували так звану ISR-анкету – інструмент, що дозволяє встановити симптоми психічних розладів. За словами Шиба, очікувалося, що частка випадків важкої депресії серед населення не перевищить одного відсотка, проте з’ясувалося, що цей показник досягає 5%.

«Професор Шиба стурбований зростанням числа випадків важкої депресії, особливо, з огляду на той факт, що нестача психотерапевтів відчувалася і до пандемії. За його словами, є ознаки того, що психічні наслідки від карантинних заходів будуть відчуватися тривалий час. Вчені планують провести порівняльний аналіз ситуації в різних федеральних землях Німеччини, а також між ФРН, Норвегією і Канадою», – повідомляє DW.

Нагадаємо, станом на 8 червня у світі коронавірусом заразилися 7 102 965 людей. При цьому померли 406 343 осіб, а одужали – 3 466 591.

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