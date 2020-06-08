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На Львівщині оголосили штормове попередження

Наталя Дуляба

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Мешканців Львівщини попереджають про суттєве погіршення погоди. Сьогодні, 8 червня, у Львові та області прогнозують грози, град та шквали. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

 

В понеділок, 8 червня, Львівщину накриють грози та град. Вдень подекуди шквали до 15-20 м/с, на півдні області пройдуть сильні дощі.

Мешканців області закликають дотримуватись правил безпеки. Не ходіть попід розлогими деревами, великими рекламними щитами, а найкраще залишатись удома.

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