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Львівським медикам нагадують, що вони можуть доїхати на роботу безкоштовно

Андрій Котенський

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Упродовж трьох місяців служби таксі у Львові – Uber, Bolt, Uklon та Opti допомають безкоштовно довозити медиків на роботу і з роботи. За цей час послугою вже скористались 1400 фахівців закладів охорони здоров’я, які здійснили близько 3000 поїздок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Як розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, від кожного з 11 медичних закладів головний лікар надав інформацію та список працівників – у кого є найбільші труднощі з доїздом.

У разі виникнення труднощів із використанням промокодів на поїздку необхідно телефонувати до координатора заходу за ном.:  +380636252802 (Юлія).

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