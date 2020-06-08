Львівським медикам нагадують, що вони можуть доїхати на роботу безкоштовно

Упродовж трьох місяців служби таксі у Львові – Uber, Bolt, Uklon та Opti допомають безкоштовно довозити медиків на роботу і з роботи. За цей час послугою вже скористались 1400 фахівців закладів охорони здоров’я, які здійснили близько 3000 поїздок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Як розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, від кожного з 11 медичних закладів головний лікар надав інформацію та список працівників – у кого є найбільші труднощі з доїздом.

У разі виникнення труднощів із використанням промокодів на поїздку необхідно телефонувати до координатора заходу за ном.: +380636252802 (Юлія).