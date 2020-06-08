Львівські гандболістки-дебютантки сенсаційно здобули «золото» Вищої ліги

Жіноча гандбольна команда «КІВС-Політехніка-Львів» увійшла в історію. Дівчата львівської політехніки почали сезон дебютантом Вищої ліги та сенсаційно завершили чемпіоном. Ба більше, ця команда узагалі була створена лише торік влітку, однак одразу від перших матчів гучно заявила про себе на усю Україну. Про це Львівському порталу повідомиди у пресслужбі гандбольної команди.

Як відомо, комітет Федерації гандболу України ухвалив рішення про дострокове завершення чемпіонату через помірний вихід країни з карантину, що пов’язано з роботою спортивних споруд, міжміського транспорту та готелів. Підсумкові місця серед жіночих команд Вищої ліги було вирішено визначити за результатами всіх попередньо зіграних ігор. Таким чином, чемпіоном Вищої ліги стала команда «КІВС-Політехніка-Львів», яку тренує Віталій Надич.

Львівські гандболістки зуміли випередити навіть чемпіонок попереднього сезону — «ТНЕУ-Енерго» Тернопіль (до речі, у минулому ця команда була гравцем Суперліги).

«Сезон почався з нічиєї проти чинного чемпіона України — «ТНУ-Енерго» з м.Тернопіль. Гра була хорошою. У другому матчі чемпіонату України ми, на жаль, поступилися. Можливо, результат стартового туру нас не дуже задовольнив, ми від початку ставили максимальні цілі, але дівчата зрозуміли, що їм по зубах навіть чемпіон! Пізніше ми впевнено обіграли цю команду вдома двічі», – розповідає тренер «КІВС-Політехніка-Львів» Віталій Надич аналізуючи дебютний і золотий сезон своєї команди.

Додамо, що команда складалася з випускниць та учениць КЗ ЛОР «Львівський фаховий коледж спорту», п’ятеро з яких також є гравчинями чемпіона Суперліги — львівської «Галичанки».