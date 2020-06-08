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Київ, Львівщина та ще шість областей не готові до послаблення карантину

Андрій Котенський

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Львівська, Волинська, Житомирська, Запорізька, Рівненська, Чернівецька та Чернігівська область та місто Київ не готові переходити на новий етап послаблення коронавірусних обмежень через високу кількість нових випадків захворювання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ України.

 

Перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.

Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню COVID-19.

Послаблення карантинних обмежень можлива за стабілізації трьох критеріїв:

1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) складає менше 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення;

2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим за визначеного рівня захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання);

3) охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності — тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів складає понад 12 на 100 000 населення.

Інфографіка: МОЗ

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