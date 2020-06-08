Київ, Львівщина та ще шість областей не готові до послаблення карантину

Львівська, Волинська, Житомирська, Запорізька, Рівненська, Чернівецька та Чернігівська область та місто Київ не готові переходити на новий етап послаблення коронавірусних обмежень через високу кількість нових випадків захворювання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ України.

Перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.

Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню COVID-19.

Послаблення карантинних обмежень можлива за стабілізації трьох критеріїв:

1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) складає менше 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення;

2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим за визначеного рівня захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання);

3) охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності — тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів складає понад 12 на 100 000 населення.

Інфографіка: МОЗ