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У Львові священника Миколу Бичка висвятили на нового єпископа для Австралії

Ольга Денисяка

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7 червня у Соборі святого Юра відбулась архиєрейська хіротонія отця Миколи Бичка на правлячого єпископа єпархії Святих апостолів Петра і Павла в Мельбурні (Австралія). Її очолив Блаженніший глава УГКЦ Святослав Шевчук. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У Соборі св. Юра звершили Архиєрейську хіротонію владики Миколи Бичка. Божественну Літургію очолив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, співсвятителі – митрополит Львівський УГКЦ владика Ігор та єпископ-помічник Сокальсько-Жовківської єпархії владика Петро.

«Ми довго шукали нового єпископа для українців Австралії. Тож дякуємо сьогодні, що силою і діянням Святого Духа нині, у це свято, Господь Бог його помазав. Дорогий владико Миколаю, дозвольте мені сердечно подякувати за те, що Ви відкрили своє серце і дали себе «повести» Духові Святому. Вас Господь Бог зробив духоносним єпископом і скеровує до Австралії, щоб Ви обновили нашу Церкву й громаду тою благодаттю, яку сьогодні отримали, були світлом надії на майбутнє для наших людей», – зазначив Блаженніший Святослав.

Додамо, що попередньо було заплановано здійснити єпископську хіротонію 26 квітня 2020 року. Однак через пандемію її перенесли на 7 червня.

Фото: ЛМР

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