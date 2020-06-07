На Сколівщині змія покусала 10-річну дівчинку

6 червня до лікарні госпіталізували дитину, яку в селі Либохора Сколівського району вкусила змія. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Так, 6 червня у селі Либохора Сколівського району змія вкусила 10-річну дівчинку в кисть лівої руки.

Дитину госпіталізували в Сколівську лікарню в стані середнього ступеня важкості. Наразі обставини події встановлюються.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».