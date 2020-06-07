На Донбасі постраждали п'ятеро українських військових

6 червня внаслідок обстрілів бойовиків у зоні бойових дій на Донбасі четверо українських військових дістали поранення, ще один – бойову травму. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних.сил.

Загалом за минулу добу бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під обстріли окупантів потрапили позиції українських військових біля Опитного, Богданівки, Мар’їнки, Павлополя, Авдіївки, Гнутового, Оріхового, Луганського та Південного.

Внаслідок обстрілів з боку загарбників чотири військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення, а один – бойове травмування.

«За даними розвідки, 6 червня українські оборонці знищили одного окупанта», – повідомляють у штабі.

З початку 7 червня бойовики обстріляли позиції біля Луганського. У штабі запевняють, що відкривали вогонь у відповідь.