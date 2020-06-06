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У Львові відновлюють роботу тролейбусів № 27 та № 30

Андрій Котенський

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Із 10 червня у Львові відновлюється курсування тролейбусів № 27 та № 30. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», з 10 червня відновлять роботу тролейбусні маршрути № 30 і № 27.

Так, тролейбус № 30 курсуватиме за маршрутом «Ряшівська — вул. С. Бандери»: вул. Ряшівська — «Південний» — вул. Антоновича — вул. С. Бандери — вул. С. Бандери — вул. Антоновича — Залізнична РА — вул. Ряшівська».

Цей тролейбус курсуватиме з інтервалом 11 хвилин.

Тролейбус № 27 курсуватиме за маршрутом «Станція Скнилів — пл Кропивницького»: Станція Скнилів — вул. Авіаційна — вул. Кохавська — вул. Вільхова — вул. Вівсяна — «Мотозавод» — вул. Богданівка — вул. Народна — вул. Кульпарківська — ТРЦ «Скриня» — Привокзальний ринок — вул. Тобілевича — пл. Кропивницького -пл. Кропивницького — Привокзальний ринок — ТЦ «Скриня» — вул. Кульпарківська — вул. Народна — вул. Богданівка — «Мотозавод» — вул. Вівсяна — вул. Вільхова — вул. Каховська — вул. Курманська — Станція Скнилів.

Тролейбус курсуватиме з інтервалом 30 хв.

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