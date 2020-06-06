У Львові демонтували шість незаконно встановлених кіосків

У Львові на вулиці Петлюри, 4а демонтували кіоск, який функціонував без дозволів. Його демонтувало КП «Адміністративно-технічне управління». Про це Львівському порталу повідомили в департаменті містобудування ЛМР.

Ще 5 кіосків на виконання рішення про знесення власники розібрали самі. Це кіоски за адресами: вул. Наукова, 28 (близько двох років працював без документів), вул. Городоцька, 359, вул. Бандери, 26, 15 та Куліша, 3.

Нагадаємо, МАФи зносять у межах ухвали «Про здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території міста Львова», що регулює діяльність наявних у місті тимчасових споруд.

Загалом у місті планують демонтувати близько 300 тимчасових споруд, які не потрапили у перелік законних. Йдеться передусім про ті, які торгують алкоголем, не мають відповідних документів або ж займають більшу площу, ніж дозволено.

Від початку року загалом у Львові було демонтовано 12 тимчасових споруд.