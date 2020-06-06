ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові через будівництво будинку перекриють вулиці Перфецького та Боткіна

Андрій Котенський

|

У Львові із 9 червня буде перекрито рух транспорту на частині вулиць Перфецького та Боткіна через будівництво багатоквартирного житлового будинку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з 9 червня і до 08.00 год 12 липня 2020 р, буде перекрито рух транспорту на частині вулиць Перфецького — від вул. Боткіна до вул. Перфецького, 9, та на частині вул. Боткіна — вул. Бойчука до вул. Володимира Великого, 38.

Перекриття відразу двох доріг пов’язане із проведенням робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку.

Роботи проводить ТзОВ «Техноклас».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину

Неосвітлені безлюдні коридори і осиротіла сцена. Ось уже понад два місяці у Львівській опері не проводяться жодні постан...

У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро
Вероніка РОЙ
У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро

1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України М...

Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет
Данило КАПРАЛЬ
Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет

Торік у листопаді 14-річний житель Перемишлянського району отримав перелом хребта та важкі політравми під час господарсь...

«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття

Пандемія китайського коронавирусу вже завдала чималої шкоди економіці країни та стала справжнім випробуванням чи не для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...