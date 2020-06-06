У Львові через будівництво будинку перекриють вулиці Перфецького та Боткіна

У Львові із 9 червня буде перекрито рух транспорту на частині вулиць Перфецького та Боткіна через будівництво багатоквартирного житлового будинку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з 9 червня і до 08.00 год 12 липня 2020 р, буде перекрито рух транспорту на частині вулиць Перфецького — від вул. Боткіна до вул. Перфецького, 9, та на частині вул. Боткіна — вул. Бойчука до вул. Володимира Великого, 38.

Перекриття відразу двох доріг пов’язане із проведенням робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку.

Роботи проводить ТзОВ «Техноклас».