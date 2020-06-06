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Святослав Літинський: «Захист української мови має не ділити, а об’єднувати нашу країну»

Андрій Котенський

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Доцент кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка, більш відомий як борець за права українців в Україні, Святослав Літинський про висування своєї кандидатури на пост Уповноваженого з захисту державної мови:

«Через чисельні публікації та заяви щодо кандидатури на посаду Уповноваженого з захисту державної мови хочу розставити всі крапки над «і».

Як людина, яка багато років присвятила захисту прав людини й утвердженню української мови, я хочу застосувати свої знання і досвід в інтересах усіх громадян України.

Дякую всім хто підтримує за підтримку, а хто критикує – за критику.

Я не є кандидатом від жодної партії, політиків чи політичних груп. Будь-які заяви, за чи проти моєї кандидатури є ініціативою тих, хто робить такі заяви і від мене не залежать. За підтримку дякую.

Інформаційну атаку контрольованих державою-агресором структур сприймаю як підтвердження правильності моїх дій. Витрачати час на спростування різних дурниць, які про мене поширюють, не збираюся.

Те, що мою кандидатуру на розгляд Кабміну вносять одразу два з трьох передбачених законом суб’єктів подання – мінкульт і мінюст – є для мене приємною несподіванкою, як і одноголосне рішення на мою підтримку представницької комісії мінкульту в складі посадовців та поважних експертів, що оцінювали різних кандидатів.

Я переконаний, що у разі призначення мене Уповноваженим виправдаю цю високу довіру і зможу запустити нарешті повноцінно механізм захисту мовних прав українців, передбачений законом.

Вважаю так само гідним і досвідченим кандидатом Тараса Кременя, кандидатура якого внесена Уповноваженим з захисту прав людини.

Кабінет Міністрів у відповідності з законом має розглянути ці кандидатури і призначити Уповноваженого. Це робочий процес, який не варто надмірно політизувати. Важливо, щоб ця інституція запрацювала якомога швидше і якомога ефективніше в інтересах усіх громадян України незалежно від їхніх політичних поглядів чи рідної мови. Захист української мови має не ділити, а об’єднувати нашу країну, і я не дам себе втягнути в жодні сварки і провокації.

Органи влади, експертне і громадське середовища мають діяти разом відповідно до Конституції і законів України. Саме це і є моєї метою».

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