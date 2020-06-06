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«Піккардійська Терція» запрошує на перший у Львові автоконцерт на даху

Андрій Котенський

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У четвер, 18 червня, у Львові відбудеться перший у місті Лева автомобільний концерт. В умовах карантину і повного колапсу у сфері культури і розважальних подій першою на такий виступ наважилася вокальна формація «Піккардійська Терція». Про це Львівському порталу повідомили організатори концерту.

 

Місце проведення унікального концерту – дах, а точніше, третій поверх парковки на ТВК «Південний». Початок – о 20:00.

Для «Терції», яка уже майже три десятиліття є музичною візитною карткою Львова, такий концерт буде не просто експериментом, а справжнім викликом, чи, як прийнято казати зараз, челенджем.

«Організовуючи цей незвичний для нас і для людей концерт, ми дотримуватимемося усіх протокольних норм, які діють в часі карантину: квитки продаватимуться безконтактно – виключно онлайн, усі працівники майданчика будуть у масках і в день концерту проходитимуть температурний скринінг, глядачі перебуватимуть у власних машинах, а отже, на безпечній соціальній дистанції від незнайомців», – розповідає менеджер «Піккардійської Терції» Роман Климовський.

«Піккардійці» уже розпочали репетиції і підбирають репертуар, враховуючи специфіку як майданчика, так і те, що публіка слухатиме пісні, перебуваючи в салонах власних авто. Утім, як і жоден концерт акапельної формації, виступ просто неба на даху не обійдеться без найвідоміших пісень із репертуару колективу: «Старенький трамвай», «Берег ріки», «Шізгара»…

Квитки на автомобільний концерт «Піккардійської Терції» 18 червня у Львові можна придбати тут: Gastroli

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