На Львівщині відкрили 73 справи через домашнє насилля

Від початку року на Львівщині поліцейські відкрили 73 кримінальні провадження за фактами домашнього насильства. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Також правоохоронці склали більше двох з половиною тисяч протоколів про адміністративні правопорушення, винесли більше тисячі термінових заборонних приписів та поставили на облік близько двох тисяч кривдників.

Від початку року на Львівщині у поліцію надійшло 13534 повідомлення про вчинення домашнього насильства, з яких 2637 підтвердились.

За фактами домашнього насилля слідчі відкрили 73 кримінальних провадження. Кривдникам загрожують громадські роботи, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Окрім того, поліцейські винесли 1139 термінових заборонних приписів, а облік поставили 1932 кривдників.

Як відомо, домашнє насильство може мати різноманітні форми і прояви. Розрізняють, зокрема – фізичне, психологічне, сексуальне та економічне. Повідомити про вчинення щодо вас такого правопорушення можна на оперативну лінію 102, у територіальні підрозділи поліції або звернутись до дільничного офіцера поліції.