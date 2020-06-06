На Донбасі постраждало двоє українських захисників

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із озброєння забороненого Мінськими домовленостями. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння, після чого загарбники припинили свою діяльність.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, 5 червня українські захисники знищили одного російського окупанта.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.