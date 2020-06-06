Мінфін обіцяє, що газ для населення подешевшає

Міністр фінансів України Сергій Марченко обіцяє, що у новому опалювальному сезоні буде встановлений ринковий механізм формування ціни на газ, що дозволить суттєво знизити ціну на газ для населення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мінфіну.

За словами Сергія Марченка, завдяки співпраці з Міжнародним валютним фондом і виділеному траншу у розмірі 5$ млрд, Україна зможе покрити близько 8% дефіциту держбюджету. А також населенню врешті знизити вартість газу, до рівня ринкової ціни, що зараз в два рази нижча, за ту, яка є у платівках.

«Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли складний кризовий етап в економіці. Буде встановлений ринковий механізм формування ціни на газ. Зараз ціна більше 4 тисяч, тоді як на ринку ціна – 2275 гривень. Таким чином, ціна на газ в період опалювального сезону для населення буде знижена», – підсумував Сергій Марченко.