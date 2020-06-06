Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус в Європі

Станом на 06 червня у світі на коронавірус вже захворіли 6,863,044 людей. При цьому померли 398,499 осіб, а одужали – 3,361,787 людей, передає Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Бразилії та США. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

Британія – 40,261 (+357) Московія – 5,528(+144) Італія – 33,774 (+85) Швеція – 4,639 (+77) Франція – 29,111 (+46) Німеччина – 8,763 (+27) Польща – 1,137 (+20) Бельгія – 9,566 (+18) Нідерланди – 6,005 (+15) Україна – 762 (+15)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

Росія – 449,834 (+8,726) Британія – 283,311 (+1,650) Швеція – 42,939 (+1,056) Білорусь – 46,868 (+887) Франція – 153,055 (+611) Україна – 25,964 (+553) Італія – 234,531 (+518) Німеччина – 185,414 (+491) Португалія – 33,969 (+377) Польща – 25,410 (+362)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 6 червня виявили ще 550 хворих на коронавірус.