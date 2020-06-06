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Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус в Європі

Андрій Котенський

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Станом на 06 червня у світі на коронавірус вже захворіли 6,863,044 людей. При цьому померли 398,499 осіб, а одужали – 3,361,787 людей, передає Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Бразилії та США. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

  1. Британія – 40,261 (+357)
  2. Московія – 5,528(+144)
  3. Італія – 33,774 (+85)
  4. Швеція – 4,639 (+77)
  5. Франція – 29,111 (+46)
  6. Німеччина – 8,763 (+27)
  7. Польща – 1,137 (+20)
  8. Бельгія – 9,566 (+18)
  9. Нідерланди – 6,005 (+15)
  10. Україна – 762 (+15)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

  1. Росія – 449,834 (+8,726)
  2. Британія – 283,311 (+1,650)
  3. Швеція – 42,939 (+1,056)
  4. Білорусь – 46,868 (+887)
  5. Франція – 153,055 (+611)
  6. Україна – 25,964 (+553)
  7. Італія – 234,531 (+518)
  8. Німеччина – 185,414 (+491)
  9. Португалія – 33,969 (+377)
  10. Польща – 25,410 (+362)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 6 червня виявили ще 550 хворих на коронавірус.

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