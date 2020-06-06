Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус в Європі

Станом на 06 червня у світі на коронавірус вже захворіли 6,863,044 людей. При цьому померли 398,499 осіб, а одужали – 3,361,787 людей, передає Львівський портал.
За даними Worldometers, найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Бразилії та США. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.
У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:
- Британія – 40,261 (+357)
- Московія – 5,528(+144)
- Італія – 33,774 (+85)
- Швеція – 4,639 (+77)
- Франція – 29,111 (+46)
- Німеччина – 8,763 (+27)
- Польща – 1,137 (+20)
- Бельгія – 9,566 (+18)
- Нідерланди – 6,005 (+15)
- Україна – 762 (+15)
Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:
- Росія – 449,834 (+8,726)
- Британія – 283,311 (+1,650)
- Швеція – 42,939 (+1,056)
- Білорусь – 46,868 (+887)
- Франція – 153,055 (+611)
- Україна – 25,964 (+553)
- Італія – 234,531 (+518)
- Німеччина – 185,414 (+491)
- Португалія – 33,969 (+377)
- Польща – 25,410 (+362)
Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 6 червня виявили ще 550 хворих на коронавірус.
Андрій Котенський