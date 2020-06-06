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Чоловіка, який вбив молотком людину на Високому замку, відправлять у психлікарню

Андрій Котенський

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У Львові чоловіка, який вбив молотком людину на Високому замку, відправлять у психлікарню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Ідеться про вбивство, яке сталося в ніч з 23 на 24 березня 2020 року в парковій зоні на вулиці Смерековій у Львові. Підозрюваного затримали за декілька днів. Виявилося, що 37-річний львів’янин вдарив молотком по голові 42-річного постраждалого, внаслідок чого той помер.

«Зясувалося, що фігурант є неосудним та потребує примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричної лікарні із суворим наглядом. Враховуючи це, прокурори скерували до суду відповідне клопотання, яке на цей час перебуває на розгляді», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців вбивство сталося під час конфлікту та розпивані алкогольних напоїв.

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